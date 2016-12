Schon bei der offiziellen Eröffnung im März wurde gewitzelt, dass das rund 78.000 m Glashaus „Red Tomatoes“ der Firma Zeiler zu klein sei. Tatsächlich starteten bereits zwei Monate später die neuerlichen Bautätigkeiten.

40.000 Tomatenstauden eingesetzt

Seit Mitte Oktober sind die Arbeiten beendet. „Die Infrastruktur war bereits vorhanden und wir mussten viele Dinge einfach nur noch anschließen“, berichtet Firmenchef Christian Zeiler. Unmittelbar danach wurden die 40.000 Tomatenstauden eingesetzt. „Die Pflanzen wachsen gut und wir werden die ersten Früchte für Weihnachten ernten können“, freut sich der Geschäftsführer des Familienbetriebs mit Sitz in Münchendorf (Bez. Mödling).

25 bis 30 zusätzliche Jobs

Mit dem Zubau verfügt Zeiler nun über eine Gesamtfläche von 105.000 m . Die Erweiterung schafft neben den bestehenden rund 80 Arbeitsplätzen zusätzliche 25 bis 30 Jobs. In den Bauabschnitt zwei investierte as Unternehmen weitere vier Millionen Euro. Nun sind jedoch alle Ausbaupläne abgeschlossen. „Es sind nun alle Flächen unseres Grundstückes verbaut. Wir haben nicht vor, die Tomatenanbaufläche in naher Zukunft zu erweitern“, meint Zeiler. Für weitere Gedankenspiele müssen erst die nächsten Jahre in Enzersdorf „gut und ertragreich“ verlaufen.

Am Absatz scheitert es bisher jedoch nicht. „Der Konsument hat unsere neuen Produkte sehr gut angenommen. Sowohl die runde Resi als auch die süße Sophie passen gut in das Zeiler-Sortiment“, weiß der Firmenchef. Mit dem Ausbau können nun die Menge erhöht und Lieferengpässe abgedeckt werden.