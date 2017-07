Mit 30. Juni hat Gerhard Holub den Lebensmittelmarkt in Enzersdorf offiziell an Eigentümer „Adeg“ zurückgegeben. Bereits eine Woche zuvor starteten die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Gebäude in der Schulgasse. Diese werden voraussichtlich bis 27. Juli dauern.

Ein neuer Betreiber ist jedenfalls schon gefunden: der Wiener Sebastian Kowalik. Der 44-Jährige mit polnischen Wurzeln betreibt bereits einen Adeg-Markt in Wien-Simmering und hat sich nun entschieden, eine zusätzliche Filiale zu eröffnen. „Ich bin schon länger auf der Suche und habe mit ‚Adeg‘ über einen zweiten Standort gesprochen“, erläutert der Vater einer 15-jährigen Tochter.

Die Expansionspläne resultieren letztlich auch daraus, dass er seinen Stammmarkt in Wien nicht erweitern kann. Daher sah er sich in der Umgebung der Bundeshauptstadt um. Enzersdorf sieht Kowalik als ersten Schritt. „Ich kann mir vorstellen, noch mehr Märkte zu eröffnen“, unterstreicht er. Sein Konzept im Lebensmittelhandel ist ganz klar auf Kundenorientierung aufgebaut. „Ich will mehr Leistung für die Kunden bieten, als es die Ketten tun“, sagt der selbstständige Kaufmann.

Vom Standort in Enzersdorf sei er sofort überzeugt gewesen. Auch das bisherige Stammpersonal soll dem Adeg-Markt erhalten bleiben. „Sie werden zu 100 Prozent alle bleiben können. Vielleicht nehme ich noch Teilzeitkräfte auf. Das bringt noch mehr Nähe zu den Kunden“, gewährt Kowalik Einblick in seine Pläne. Der verheiratete Wiener plant mit einer Mannschaft von 8 bis 10 Personen.