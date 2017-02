Fischamend

Knapp über 600 medizinische Notfälle wurden im vergangenen Jahr im Fischamender Stadtgebiet gemeldet. Bei 556 davon waren die First Responder um den organisatorischen Leiter Michael Girsa zuerst am Einsatzort – ein beachtlicher Abdeckungsgrad von 91 Prozent. „Man darf dabei nicht vergessen, dass es sich um ein Freiwilligen-System handelt“, unterstreicht Girsa.

Die „Überlebensquote“, sprich der Anteil jener Patienten, die lebend an die Rettung übergeben werden konnten, liegt mit 98,5 Prozent extrem hoch. „Für uns ist jeder Einsatz heikel. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sich in einer medizinischen Krisensituation befinden“, hebt Girsa den hohen Professionalisierungsgrad seiner Truppe hervor.

"Wir freuen uns natürlich über Zuwachs"

Aktuell sind 13 Rettungs- und Notfallsanitäter und ein ärztlicher Leiter als Ersthelfer im Stadtgebiet im Einsatz. Kürzlich verabschiedete sich mit Peter Fikinger ein langjähriges Mitglied aus persönlichen Gründen in die „First Responder Pension“. „Ich danke ihm für seine geleisteten Einsätze und Tätigkeiten bei uns“, so Girsa. Fikingers Platz im Team ist noch nicht neu besetzt – „wir freuen uns natürlich über Zuwachs“, hält der Organisationschef fest. Die Höchstzahl an Mitgliedern liegt bei 15 Personen. Voraussetzungen sind eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und Erfahrung.

Die Resonanz in der Bevölkerung ist groß. „Unser rasches Eintreffen und die Professionalität haben sich herumgesprochen, wir sind aus der Notfallversorgung nicht mehr wegzudenken“, freut sich Girsa. Nicht zuletzt zeigt sich dies durch viele Einzahlungen auf das Spendenkonto der First Responder.

Mit der Stadtgemeinde pflegt man ein „harmonisches Verhältnis“, wie der Chef betont. Seit 1. Jänner 2016 sind die First Responder eine offizielle Abteilung im Stadtamt. Als Einsatzstation dient auch weiterhin das alte Feuerwehrhaus am Getreideplatz. Ein Umzug ins neue Feuerwehrhaus ist zwar langfristig angedacht, derzeit aber kein Thema. „Dazu gibt es noch keine Gespräche“, so Girsa.