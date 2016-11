„Sowieso gehen wir ins ‚Sowieso‘“, hieß es fast fünf Jahre lang in Fischamend. Das irische Pub von Barbara Lengenfelder und Thomas Siebenhandel hatte sich als fixer Bestandteil der städtischen Gastronomieszene etabliert.

Doch am Dienstag fand diese Ära ein Ende. „Irgendwann ist genug“, hält Siebenhandel im NÖN-Gespräch fest. Die Registrierkassenpflicht, das Nichtrauchergesetz und andere zusätzliche Auflagen – dem Unternehmerpaar reichte es. Daher zogen die beiden die Notbremse, von der Gastronomie wollen sie erst einmal „die Finger lassen“. Gebührend verabschiedet haben sich Lengenfelder und Siebenhandel mit der Halloween-Party am Montag, der zugleich der letzte Tag als „Sowieso“-Pub war.

Umbauarbeiten starten sofort

Denn schon einen Tag später bekam Nachfolger Michael Schiefer die Schlüssel für das Innenstadtlokal überreicht. Der 43-Jährige hat schon einen genauen Plan im Kopf, die Umbauarbeiten starten sofort. „Die Eröffnung ist für Dezember vorgesehen“, lässt er wissen. Fix ist auch schon der Name: „Unikat“.

Vom Konzept her will Schiefer dem bisherigen im „Sowieso“ nahezu treu bleiben. So wird es die Möglichkeit zum Tischfußball- oder Dartsspielen geben. „Zudem planen wir regelmäßige Veranstaltungen oder Mottopartys“, erläutert er. Auch Fußball- oder Footballübertragungen könnte es geben.

Schiefer selbst ist verheiratet und lebt seit fünf Jahren in Fischamend. „Meine Frau ist schon zehn Jahre hier“, berichtet er. Beide brachten je zwei Kinder mit in die Beziehung.