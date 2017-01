„Was war an diesem Tag los mit Ihnen. Sie sind vorher noch nie straffällig geworden und dann gleich so massiv?“, will Richter Rainer Klebermaß von dem 20-jährigen Arbeiter aus Fischamend wissen.

„Ich wollte nur etwas Entspannung von der Arbeit haben“, beteuert der 20-Jährige. Die ersehnte Entspannung habe er im Alkohol gesucht, aber nicht gefunden, sondern sich nur Probleme eingehandelt, gesteht er kleinlaut. Im Detail will er sich aber nicht mehr erinnern können.

"Ich versteh das selbst nicht"

Der Strafrichter hilft aus: „Sie haben ordentlich über die Stränge geschlagen. Erst gab es Streit in einem Lokal wegen eines Fußballspiels, dann gehen Sie einen Autofahrer an. Gegen alarmierte Polizeibeamte werden Sie tätlich, leisten Widerstand und kommen in die Ausnüchterungszelle. Kaum sind Sie wieder draußen, geht es unverzüglich mit der Sauferei weiter und Sie benehmen sich wieder daneben, begrapschen vor einem Punschzelt in Fischamend ein 15-jähriges Mädchen, schlagen deren 17-jährigen Freund und widersetzen sich erneut der Polizei.“

„Ich versteh das selbst nicht. Ich kann mich nur mehr an eine Susan erinnern. Die anderen Vorfälle sind gelöscht. Es tut mir wirklich leid“, beteuert der Arbeiter. Er wisse aber, dass er im alkoholisierten Zustand leicht reizbar sei, räumt er ein und ist bereit, dem geschlagenen Fischamender 500 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

„Sie müssen ordentlich bedient gewesen sein. Eine Susan gibt es gar nicht, das begrapschte Opfer hieß anders“, sagt der Richter. Er lässt über den bislang unbescholtenen und reumütigen Arbeiter Milde walten: Fünf Monate auf Bewährung.