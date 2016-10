Noch bis Freitag dauert die Konferenz der Internationalen Zivilluftfahrtorganisationen im kanadischen Montreal an. Dort werde „aktuell das uneingeschränkte Wachstum der Luftfahrtindustrie geplant“, warnt die Österreichische Klimabewegung „System Change not Climate Change“.

Anlässlich dieser Konferenz wurde in vielen Teilen der Welt gegen den Ausbau der Flugverkehrswirtschaft demonstriert, so auch am Samstag am Schwechater Airport. Laut den Umweltschützern nahmen fast 400 Unterstützer an der Kundgebung teil, rund die Hälfte radelte zuvor direkt vom Wiener Karlsplatz zum Flughafen mit.

