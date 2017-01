Der Schwechater Airport setzt seine Expansionspläne konsequent fort. Neben der laufenden Errichtung des „Moxy“-Billighotels und der Ankündigung, den Terminal 2 um- beziehungsweise auszubauen, erfolgte nun der Startschuss für den Office Park 4. Das neue Bürogebäude soll direkt neben dem Tower entstehen.

Nach der Genehmigung des Projekts durch den Aufsichtsrat wird nun mit der Planung begonnen. Insgesamt will der Flughafen für den Bau rund 50 Millionen Euro in die Hand nehmen. Der neue Komplex soll circa 20.000m an Büro- und Eventflächen bieten.

„Mit dem neuen Office Park 4 setzen wir einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Airport City und der gesamten Airport Region. Wir wollen damit nicht nur lokale, sondern internationale Unternehmen ansprechen, vor allem auch Brexit-Flüchtlinge aus Großbritannien“, macht Vorstandsdirektor Günther Ofner in einer Aussendung bereits Werbung. Die Fertigstellung ist bis Anfang 2020 geplant.

Bestehende Gebäude sind ausgelastet

Begründet wird der Startschuss für den neuen Komplex vor allem mit dem steigenden Interesse am Standort Flughafen. So hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt zwölf Unternehmen mit rund 600 Beschäftigten angesiedelt. Und die Bürokapazitäten in den bestehenden Office Parks 1 bis 3 sowie in anderen Objekten sind weitgehend ausgelastet.