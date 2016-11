Totes Neugeborenes: U-Haft für Mutter beantragt .

Jene 27-Jährige, die ihr in der Folge verstorbenes Neugeborenes in der Nacht auf Donnerstag in einer Toilette auf dem Flughafen Wien abgelegt hatte, ist vorläufig in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden.