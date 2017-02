Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, den Bau der dritten Piste zu verbieten, schlägt weiter hohe Wellen. Im Urteil maß der Richtersenat dem verfassungsrechtlich verankerten Klimaschutz eine höhere Bedeutung bei als den wirtschaftlichen Interessen des Flughafens (die NÖN berichtete).

In den Anrainergemeinden gab man sich ob des Entscheids verunsichert. Der Flughafen will jedenfalls in die außerordentliche Revision gehen. Airport und Kommunen sind dabei jedenfalls auf einer Linie, weniger allerdings bei den Auswirkungen eines endgültigen Aus für das Projekt.

Denn in diesem Fall will der Flughafen sämtliche Mittel aus dem Umweltfonds nicht auszahlen. Dieser wurde im Rahmen des Mediationsverfahrens geschaffen, um eine Ausgleichsmaßnahme für die Lärmbelastungen zu gewährleisten. Wörtlich heißt es auf Anfrage der NÖN: „Ohne positive Genehmigung der dritten Piste ist es ausgeschlossen, dem Umweltfonds weitere Mittel zuzuführen, nämlich über die rund 14 Millionen Euro hinaus, die für Lärmschutzprogramme bereits ausgegeben wurden.“

Damit würden die Gemeinden, die vom Fluglärm betroffen sind, um rund 60 Millionen Euro umfallen.

