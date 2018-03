Dass man ihm bereits nach vier Fahrten auf die Schliche kommt und die Handschellen klicken, damit hatte der 34-jährige Ungar nicht gerechnet: Gezielt und durchdacht war er mit seinem Bruder bei seinen Frachtdiebstählen ans Werk gegangen.

Schon im Vorfeld hatte der Ungar dafür gesorgt, dass er bei einer Spedition unterkommt, bei der er als Kraftfahrer nur Gegenstände namhafter, teurer Marken mit einem hohen Verkaufswert transportiert. Nach der Beladung in der Speditionsstraße am Flughafen nahm er das jeweilige Sattelfahrzeug mit einem plombierten Anhänger samt Fracht in Betrieb. Nach wenigen Fahrminuten ließ er seinen Bruder zusteigen, der ihm dann beim Verladen der Diebesbeute in einen Privatwagen half.

Beute wurde nach Ungarn gebracht

Das Duo hatte die Plombierung umgangen, indem es die Zugschnüre der Plane aufschnitt und nach der Warenentnahme wieder instand setzte. Die beiden bedienten sich an der Ladung und befüllten die geplünderten Kartons mit Steinen und verklebten diese dann wieder. Danach lieferte der 34-Jährige einen Teil der Waren auftragsgemäß aus, während der Bruder die Beute nach Ungarn brachte, wo sie verscherbelt wurde.

Auf diese Weise gelang es dem Brüderpaar in nur einem Monat hochpreisige Ware (Mobiltelefone, Laptops, zahntechnische Geräte, Modeschmuck und Geschenkartikel der Firma Swarovski) im Gesamtwert von 249.000 Euro zu stehlen. Der letzte Coup endete am Grenzübergang Nickelsdorf und führte zur Verhaftung des Duos.

Das bislang unbescholtene Brüderpaar legte vor Gericht ein Geständnis ab und wurde zu je 18 Monaten unbedingt verurteilt. Rechtskräftig.