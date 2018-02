Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, setzte sich am Ende doch Niki Lauda im Bieterwettstreit um „Niki“ durch. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Air Berlin war auch die heimische Fluglinie in die Insolvenz geschlittert. Der Airline-Gründer übernimmt damit knapp sechs Jahre nach dem Verkauf an Air Berlin wieder das Ruder.

Nach einem 13-stündigen Bieterverfahren konnte Lauda schließlich die Konkurrenten IAG/Vueling und Ryanair ausstechen. Die Genehmigung der Übernahme durch Laudas Firma „Laudamotion“ wurde mit vergangenem Mittwoch rechtskräftig. „Derzeit wird an einer Umsetzung der kartellrechtlichen Schritte gearbeitet“, gab Insolvenzverwalterin Ulla Reisch in einer Aussendung bekannt.

Laut deutschen Medienberichten hat der neue Eigentümer den ersten Teil des Kaufpreises, angeblich 12 Millionen Euro, bereits gezahlt. Insgesamt soll Lauda 30,3 Millionen Euro für die Fluglinie und zusätzlich 16,5 Millionen Euro als Zuschuss für den laufenden Betrieb zahlen. Lauda kündigte zudem an, mit 15 Flugzeugen zu Beginn des Sommerflugplans Ende März wieder mit „Niki“ abheben zu wollen. Der Ex-Formel-1-Fahrer will zudem alle 1.000 Mitarbeiter weiterbeschäftigen.