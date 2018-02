Das Schleppen der Koffer zum Abflugschalter zog sich hin und die Toleranzgrenze der Haltezeit war längst überschritten, als ein 36-Jähriger zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Ein Mitarbeiter der Straßenaufsicht erwartete ihn bereits und zückte ein Strafmandat.

„Ich habe Angehörige zum Flughafen gebracht. Ich half beim Einchecken und das hat dann leider etwas länger gedauert als gedacht“, schildert der 36-Jährige vor Gericht und beteuert: „Ich wollte das Strafmandat doch nur vor Ort bezahlen, weil ich dachte, dann kommt es billiger. Deshalb hatte ich auch Geldscheine in der Hand. Das war alles nur ein Missverständnis.“

"Er hat mir definitiv Geld angeboten"

„Er griff in die Tasche, zog ein Bündel Geldscheine heraus, wedelte damit herum und meinte, man solle den Blödsinn doch lassen. Dann hat er mir definitiv Geld angeboten. Das war kein Missverständnis. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht abkassieren darf. Sein ganzes Verhalten war protzig und beleidigend. Was ich verdiene, sei nur ein Taschengeld für ihn“, schildert der Beamte im Zeugenstand und sieht in der damaligen Aktion des 36-Jährigen nach wie vor einen Bestechungsversuch.

„Ich wollte ihn nicht bestechen. Ich begehe wegen 25 Euro doch keine Straftat“, entgegnet der Angeklagte und beteuert beharrlich seine Unschuld.

Nach dem Beweisverfahren steht Aussage gegen Aussage und die Richterin befindet auf ein Missverständnis und sie spricht den bislang unbescholtenen 36-Jährigen frei.