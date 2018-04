Lenker kollabierte und krachte in Airport-Garage .

Der Mann wollte einen Bekannten vom Flughafen abholen. Am Weg dorthin, nur wenige Meter vor seinem Ziel, sackte er leblos hinter dem Steuer zusammen. Noch an Ort und Stellte konnte der Mann aber reanimiert werden. Per Heli wurde er ins Spital gebracht.