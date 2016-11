Am Flughafen Schwechat wurde am Donnerstag,10. November 2016, in den frühen Morgenstunden ein Baby abgelegt. Das Neugeborene wurde in einer Toilette im Transitbereich gefunden (siehe Bild). Es befand sich in einer weißen Plastiktasche und verstarb kurze Zeit später im SMZ Ost-Donauspital. Foto: APA/Flughafen Wien/Pressestelle

