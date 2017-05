Frühlingsfest in Schwechat .

Am Donnerstag feierte die Stadt Schwechat in einem Zelt im Felmayergarten ihr Frühlingsfest. Im Zuge der Feier verliehen SP-Bürgermeisterin Karin Baier und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne) Auszeichnungen an verdienstvolle Bürger.

Am Nachmittag feierte die Stadt ihre Mütter mit Kuchen und Kaffee und für Kinder standen Outdoorstationen bereit. Helene Proschko, Peter Pinka, Willibald Weinmann, Helene Leitner, Roswitha Pillwein, Gerald Taborsky und Erich Luksch wurden ausgezeichnet.