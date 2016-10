Gramatneusiedl

Eine Augenzeugin hatte das Trio am Mittwoch am Bahnhof beobachtet, als es sich an versperrten Bikes zu schaffen machte und mit drei Fahrrädern wegfuhr, und die Polizei gerufen. Die Verdächtigen aus Ungarn wurden festgenommen, berichtete die LPD NÖ am Freitag.

Einer der Männer warf den Angaben zufolge ein kleines Säckchen mit eine geringen Menge Marihuana über einen Gartenzaun, als er die Polizisten sah. Das Trio hatte die drei gestohlenen Fahrräder, ein aufgebrochenes Radschloss und Einbruchswerkzeug bei sich.