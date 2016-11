Emotional gebeutelt wegen der Auswanderung seiner Ex-Frau mit den beiden gemeinsamen Kindern, betäubt ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Baden seinen Kummer mit Alkohol. Am 7. Juli dieses Jahres setzt er sich mit 1,27 Promille im Blut ans Steuer. Mitten im Ortsgebiet von Gramatneusiedl übersieht der beeinträchtigte Promillelenker am Zebrastreifen einen Schüler. Der elfjährige Bub wird von dem Wagen erfasst und rund 25 Meter durch die Luft geschleudert. Bewusstlos bleibt das Kind auf der Straße liegen und wird in der Folge mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Mödling gebracht.

Was dann im Spital geschah, kann Strafrichter Manfred Hohenecker kaum fassen: „Unglaublich. Da kommt ein Kind mit dem Hubschrauber ins Spital und wird dann mit einer Gehirnblutung und einem Schädelbruch heimgeschickt. Kein Ruhmesblatt für das Krankenhaus Mödling.“

„Spätfolgen sind nicht auszuschließen“

Eine korrekte Diagnose und Behandlung bekam der Elfjährige dann im Wiener AKH. Noch heute klagt der Bub über häufige Kopfschmerzen – und wie der Anwalt des Opfers anmerkt: „Spätfolgen sind nicht auszuschließen.“

„Es tut mir wirklich sehr leid“, beteuert der Unglückslenker. Es sei ihm bewusst, dass er für sein Fehlverhalten geradestehen muss und auf dem Zivilrechtsweg noch finanzielle Verpflichtungen auf ihn zukommen werden, sagt er leise und bittet um ein haftverschonendes Urteil.

„Sie haben bereits eine Vormerkung, wurden schon einmal alkoholisiert am Steuer erwischt“, entgegnet der Richter harsch und verhängt über den 59-Jährigen eine teilbedingte Freiheitsstrafe: zehn Monate, davon muss der Unglückslenker drei Monate hinter Gittern absitzen. Nicht rechtskräftig.