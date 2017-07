Gramatneusiedl

Bisher präferiert die Bürgermeister-Partei SPÖ eine Sanierung beziehungsweise einen Neubau am Hauptplatz. Wie nun jedoch seitens der Ortschefin Erika Sikora (SP) bekanntgegeben wurde, kommt das der Gemeinde zu teuer.

Daher begab man sich auf die Suche nach einem neuen Standort und wurde im Bereich der Kläranlage fündig. Ein notwendige Grundtausch mit dem bisherigen Eigentümer ist seit der vergangenen Gemeinderatssitzung durch. Ein konkretes Projekt gibt es allerdings noch keines, wie Kommandant Karl Blaha der NÖN bestätigt. Bürgermeisterin Sikora rechnet mit einer Fertigstellung spätestens Ende 2019. Kritik kommt derweil von der ÖVP, die den geplanten Standort, im Gegensatz zur SPÖ, für „nicht ideal“ hält.

