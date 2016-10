Am vergangenen Mittwoch hatten die Lehrerinnen und Lehrer der Polytechnischen Schule großen Grund zur Freude. Für das eingereichte Projekt „Gelebte Nahtstelle – Schulen im Dialog – Orientierungstage für die Neuen Mittelschulen“ wurde die Schule seitens des Bildungsministeriums mit dem Förderpreis und dem Gütesiegel 2016/2017 ausgezeichnet.

Wie die NÖN bereits berichtete wird dieses Gütesiegel nur an drei Polys in ganz Österreich verliehen. In ihrer Festrede würdigte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid die ausgezeichnete pädagogische Arbeit an der Schule und bedankte sich bei Direktor Otto Wittner und seinem Lehrerteam: „Die Polytechnische Schule ist die Drehscheibe für Jugendliche zwischen Schule und beruflicher Verantwortung.

Ihr Ziel ist es, die Berufswahl und den Einstieg in die Arbeitswelt zu begleiten. Es verlangt Professionalität und Empathie, um jeden einzelnen Jugendlichen in einer sehr herausfordernden Lebensphase bestmöglich unterstützen zu können.“