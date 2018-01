„In der Vergangenheit haben wir bereits 40 Euro verlangt. 2010 haben wir die Kosten für die Eltern auf 17,50 Euro reduziert. Jetzt kommen wir wieder zurück. Von kostendeckend sind wir aber noch weit entfernt“, erläutert Stadtrat Thomas Bäuml (Liste RAM). Gemeint sind die Tarife für die 4. bis 6. Woche in den Sommerferien für Kindergarten und Hort.

In diesen drei Wochen wären die Betreuungseinrichtungen eigentlich geschlossen. Die Stadtgemeinde bietet jedoch eine Versorgung auf eigene Kosten an. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Erhöhung der Tarife von der Liste Ram beschlossen. Für die tägliche Betreuung bis 17 Uhr müssen Eltern nun statt 17,50 Euro fast das Dreifache hinblättern.

