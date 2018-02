Rudolf Schmied hat einen Hang zur Nostalgie. Der Berufsfotograf bietet ab sofort fünf Kurse für Freunde der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie an und hofft, damit auf einer wachsenden Retro-Welle zu surfen.

Schmied hat im elterlichen Gasthaus ein perfektes Fotostudio eingerichtet. Kursteilnehmern stellt er nicht nur analoge Kameras samt Filmen, sondern auch eine Dunkelkammer mit vier Arbeitsplätzen samt technischen Zubehör zu Verfügung.

"Ich will ein Bewusstsein schaffen"

Begleitend gibt es alle zwei Wochen am Wochenende einen Stammtisch, bei dem Analog-Fans ungezwungen fachsimpeln können.

Rudolf Schmied, der seine Kurse auch in Wien für Studenten der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt abhält, will aber nicht bloß auf einen Nostalgiezug aufspringen. „Ich will auch ein Bewusstsein für die Kreativität der analogen Fotografie schaffen und will mit den Kursen auch zur Entschleunigung beitragen.“

Daher hat Schmied vier alte Puch-Waffenräder restauriert auf denen Kursteilnehmer bei einer Spazierfahrt durch Kleinneusiedl die Gegend erkunden und Motive mit der Kamera festhalten sollen. Die professionelle Studiausrüstung hat Schmied vor rund 12 Jahren zusammengekauft. Damals sei aufgrund der aufkommenden Digital-Fotografie analoges Zubehör zu Spottpreisen erhältlich gewesen.