Kleinneusiedl

Die Sanierung des Straßennetzes ist ein laufendes Projekt, das im Jahr 2017 in der Johannessiedlung fortgesetzt wird. „Die Straßen sind bereits 50 Jahre alt und teilweise sehr brüchig“, bestätigt Bürgermeister Leopold Winkler (SP). Somit fließt ein Großteil des Gesamtbudgets in den Straßenbau.

Bei der Instandsetzung der Gemeindestraßen werden außerdem etliche Grünflächen durch dringend benötigte Parkplätze ersetzt. Lerchengasse, Johannesgasse, Friedhofsgasse, Katharinenhofstraße und Sportplatzweg sind jene Straßenzüge, die heuer in Angriff genommen werden. Kostenpunkt: 850.000 Euro.

Neue Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr

Neben dem Straßenbau wurden in der Gemeinderatssitzung auch der Kanalbau mit Kosten in Höhe von 133.900 Euro, der Kauf eines Hilfsleistungsfahrzeuges für die Feuerwehr um 129.600 Euro sowie die Beschaffung eines kommunalen Multifunktionsgerätes um 70.000 Euro im Voranschlag 2017 einstimmig genehmigt. Das neue HLF 2 wird das in die Jahre gekommene Kleinlöschfahrzeug (KLF) der Freiwilligen Feuerwehr ersetzen. Beim Multifunktionsgerät handelt es sich um eine Kehrmaschine, die auch über einen Schneepflug und ein Streugerät verfügen soll.

Insgesamt belaufen sich der außerordentliche Haushalt auf knapp eine Million Euro und der ordentliche Haushalt auf rund 2,9 Millionen Euro.