Kleinneusiedl

Dank aufmerksamer Zeugen und dem raschen Eingreifen der Polizei konnte am Freitag zwei Möchtegern-Einbrechern das Handwerk gelegt werden.

Die beiden Slowaken im Alter von 39 und 38 Jahren waren am Abend zu einem Mehrparteienhaus gefahren. Während der 38-Jährige im Fahrzeug wartete, schlich sich sein Komplize ins Stiegenhaus. Im Keller brach er das Schloss der Tür zu den Kellerabteilen auf, wurde dabei jedoch von zwei Hausbewohnern bemerkt. Zuvor war ihnen bereits das verdächtige Fahrzeug aufgefallen. Die Bewohner wollten den 39-Jährigen zur Rede stellen, dieser konnte jedoch flüchten. Inzwischen waren weitere Anrainer aufmerksam geworden und verfolgten den 39-Jährigen, der Richtung Schwadorf davonlief.

Die Bewohner stellten daraufhin den Komplizen im Auto zur Rede. Da zur gleichen Zeit in der Gegend eine Verkehrskontrolle stattfand, waren binnen kürzester Zeit fünf Polizeistreifen und zwei Hundestreifen am Tatort. Ein Polizeihund entdeckte den 39-Jährigen dann bei einem Rübenplatz. Er sitzt jetzt in U-Haft, sein Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt.