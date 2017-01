Es war einiges los in den Veranstaltungshallen in Kleinneusiedl und Rauchenwarth: Der Musikverein und eine Künstlergruppe lockten zahlreiche Musikfans an. Beim 39. Neujahrskonzert in der Veranstaltungshalle in Kleinneusiedl wurden neben der klassischen Blasmusik auch moderne Stücke geboten – dazu gehörte ein Medley der US-Rockband Toto. Außerdem begeisterte Hans Trost mit dem Solostück „Großvaters Uhr“.

Im Zuge des Auftritts des Musikvereins wurden neben den jungen Musikern auch langjährige Mitglieder geehrt. So bekamen Robert Willig (10 Jahre), Hermann und Veronika Glatzer (15), Altobmann Walter Svatos (15) und Ehrenpräsident Josef Zlamal (40) Auszeichnungen überreicht.

Im Kulturzentrum Rauchenwarth wurde unter der Leitung von Andrea Wiesinger ebenfalls ein Neujahrskonzert abgehalten. Bei den Gesangs-, Klavier- und Flötenauftritten war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Unter das klassische Programm mischte sich auch die eine oder andere Jazz-Session. An beiden Veranstaltungstagen waren 80 Besucher erschienen.