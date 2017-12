Die beiden Gymnasien des Bezirks sind seit Jahren mit wachsenden Schülerzahlen konfrontiert. In Schwechat herrscht trotz eines Ausbaus vor wenigen Jahren bereits wieder extreme Platznot. In Bruck wird derzeit ein umfassender Sanierungs- und Ausbauplan umgesetzt. Hier sollte der Bedarf für eine Weile gedeckt sein. Dennoch gibt man die Wohnbautätigkeit und den Zuzug zu bedenken.

Und in der Tat, in den meisten Gemeinden des Bezirks ist der Zuzug stark. Es werden Wohnungen wie am Fließband gebaut. Ein markantes Beispiel sind die Ausbaupläne in Bruckneudorf, wo nach 100 gerade erst fertig gewordenen Wohnungen in den nächsten Jahren weitere 250 geplant sind. In Schwechat entstehen am Brauereiareal in Summe mehr als 850 Wohnungen.

Dass sich an der Beliebtheit der Gymnasien als Schultyp an sich in absehbarer Zeit etwas ändert, ist unwahrscheinlich. Der Bedarf wird also weiter steigen. Es wäre erfreulich, wenn sich dies in einer vorausschauenden Planung neuer Schul-Standorte widerspiegeln würde.