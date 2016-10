Die SV Schwechat hat mit den Austria Amateuren einen Riesen getötet. Coach Peter Benes hat Recht, wenn er meint: „Das hätte uns keiner zugetraut.“ Im Gegenteil: Im Vorfeld der Meisterschaft wurden die Schwechater als Fixabsteiger gehandelt. Und aufgrund des Neubaus der (fast) kompletten Mannschaft wurde der SVS ein holpriger Start und dem Team ein langer Selbstfindungsprozess prognostiziert.

Zweiteres mag wohl stimmen. Denn die Braustädter haben noch mächtig Potenzial nach oben und brauchen noch eine Zeit, bis das Gefüge zu 100 Prozent funktioniert, wie es soll. Was allerdings verblüfft: Die Truppe ist viel stärker als erwartet. Trotz ihres geringen Altersdurchschnitts. Trotz der vielen Ostliga-Neulinge.

Oder vielleicht sind die Schwechater gerade deswegen am aufsteigenden Ast? Klar: Noch ist nicht viel erreicht. Sieben Punkte sind kein Grund, sich zurückzulehnen. Und die Negativ-Bilanz mit fünf Niederlagen in acht Partien ist heftig.

Die Hoffnung wächst aber dennoch immer weiter an, dass diese Mannschaft die Schwechater tatsächlich auf die Erfolgsspur bringen kann. Auf den Sieg gegen die Jung-Veilchen lässt sich aufbauen. Noch zwei, drei solcher Ausrufezeichen, und die SVS wird keiner mehr in der Ostliga unterschätzen.