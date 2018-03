Ein Afghane, der zuletzt in Wien vier Menschen mit einem Messer schwer verletzt hat, hat die Debatte um die Abschiebung von Flüchtlingen aus Österreich neu angeheizt. Prompt wurde die politische Forderung nach möglich rascher Abschiebung des jungen Mannes, der in Österreich wegen eines Drogendelikts bereits im Gefängnis war, laut.

Allerdings stößt der zwangsweise Rücktransport auch auf Widerstand, weil umstritten ist, ob Afghanistan ein sicheres Heimatland ist. Morgen, Dienstag, könnte es daher auf dem Flughafen Wien-Schwechat zu einer Konfrontation kommen.

Die Organisation „Wiener Vernetzung gegen Abschiebungen“ hat am Montag zu einer Protestaktion in Schwechat aufgerufen. Grund dafür ist, dass laut Vereinigung für Dienstagabend ein Charterflug zur Rückführung afghanischer Flüchtlinge vorgesehen ist. Betroffene seien nach Informationen aus den Bundesländern deswegen bereits in Schubhaft genommen worden. Die Kundgebung dagegen soll am Dienstag ab 19 Uhr in der zentralen Abflughalle in Schwechat stattfinden.

Kickl will Gesetze verschärfen

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat erst in der Vorwoche neue Initiativen angekündigt, um Abschiebungen von Asylwerbern voranzutreiben. Dazu soll es gesetzliche Änderungen im Fremdenrecht geben. Die Bundesregierung kämpft damit, dass es mit einer Reihe von Ländern nach wie vor keine Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen, die in Österreich kein Asyl erhalten, gibt. Bei Afghanistan gehen die Meinungen auseinander, ob Teile des Landes tatsächlich sicher sind.

Die „Wiener Vernetzung“ sieht ihren angekündigten Protest gegen den Charterflug auch generell als Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik des FPÖ-Innenministers. Kickl versuche damit „von den aktuellen Skandalen in seinem Ministerium“ abzulenken, hieß es in einer Aussendung der Nicht-Regierungsorganisation am Montag. Er wolle damit Stimmung gegen afghanische Flüchtlinge in Österreich machen, obwohl sich im Heimatland die sicherheitspolitische Lage massiv verschlechtert habe.