Nach der SPÖ gab vergangene Woche die ÖVP ihre Bezirks-Kandidatenliste für die Landtagswahl am 28. Jänner bekannt. Doch auch bei den Grünen steht bereits fest, wer sich erneut in den Wahlkampf stürzen wird.

Wenig überraschend gehen die Plätze 1 und 2 an die Bezirkssprecher in Schwechat und Bruck, Brigitte Krenn und Roman Kral. Die Vizebürgermeisterin der Braustadt führte die Grünen schon bei der heurigen Nationalratswahl an, wo man jedoch auch im Bezirk eine historische Niederlage erlitt.

Bei der Wahl am 28. Jänner gilt es nun, diese Pleite abzuschütteln und den Erhalt der Grünen im Landtag zu gewährleisten.