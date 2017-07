Mädchen am Schwechater Flughafen kollabiert .

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Montagvormittag am Flughafen Wien-Schwechat aufgrund einer akut lebensbedrohlichen Blutzuckerentgleisung kollabiert. Das Mädchen aus Indien wurde in der Ambulanz des Flughafens erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen. Das berichtete die Tageszeitung "Heute" in ihrer Online-Ausgabe.