MannswÃ¶rth

„Es hat sehr lange gedauert, doch jetzt scheint es doch etwas zu werden“, will es Johann Schaider (VP) noch nicht so recht glauben. Mit dem Beschluss für die Errichtung eines Dorfplatzes in Mannswörth im Zuge der letzten Gemeinderatssitzung sieht es jedoch nach einem Happy End aus. „Das Geld ist reserviert“, bleibt der derzeit einzige Mandatar aus Mannswörth vorsichtig. Allerdings wurden mit dem einstimmigen Votum maximal 125.000 Euro des Stadtbudgets für die Umsetzung des Dorfplatzes fixiert.

Geht es nach dem zuständigen Stadtrat, Simon Jahn (Grüne), dann werden noch heuer erste Bautätigkeiten zu sehen sein. „Im Zuge des Zubaus beim Kindergarten Brendanihof wird der dort ausgehobene Humus nach Mannswörth gebracht, um am geplanten Standort eine Niveaugleichheit zu schaffen“, erläutert er. Zudem sollen die Erdarbeiten für den neuen halbrund angelegten Weg auch noch bis Jahresende vonstattengehen – „sofern natürlich das Wetter mitspielt“, ergänzt Jahn.

Das neue Konzept sieht eine Variante „ohne viel Schnick-Schnack“ vor, wie der Grünen-Stadtrat erläutert. Im Gegensatz zu jenen Plänen aus der Vergangenheit die „mehrere 100.000 Euro“ verschlungen hätten, setze man nun ein einfaches und günstiges Vorhaben um. Im Zentrum des Dorfplatzes wird die kleine Kapelle stehen, die nicht zuletzt auch Anstoß für den neuerlichen Anlauf gewesen ist. „Die Feuerwehr ist auf mich zugekommen und hat sich einen Platz für die Florian-Statue gewünscht, die derzeit im Keller verstaubt“, erzählt Jahn.

Geplant sei, dass der Platz im Rahmen der Floriani-Messe im Mai eröffnet werden kann. Bei der Feuerwehr zeigt man sich erfreut, deren Chef Herbert Rubenz dazu: „Ich freue mich sowohl als Mannswörther als auch als Kommandant darüber. Jahrelange Diskussionen, die sich über drei Bürgermeister-Perioden zogen, haben nun ein Ende genommen.“

Die jahrelangen Verzögerungen ärgern auch VP-Mandatar Schaider: „In den 1970er-Jahren musste die Florianikapelle aus dem Ortszentrum weichen. Es gab aber immer schon den Wunsch, dass die Kapelle zurückkommt. Im Jahr 1997 wurde dafür sogar ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet.“ Für den Mannswörther kommt nun die „Seele des Ortes“ wieder ins Zentrum.

Schaider ist überzeugt, dass der Dorfplatz ins Dorfleben integriert werden wird. Feuerwehrkommandant Rubenz kann sich auch durchaus vorstellen, weitere Veranstaltungen dort abzuhalten. Neben der Kapelle wird übrigens auch die Dreifaltigkeitsstatue einen Platz am neuen Ort der Begegnung bekommen. Sie steht aktuell eingezäunt beim Sportplatz. Zuvor wird das Denkmal restauriert, verspricht Grünen-Stadtrat Jahn. Am Dorfplatz wird es natürlich auch Sitzmöglichkeiten geben sowie Bäume und andere Natur-Elemente.