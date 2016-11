MannswÃ¶rth

Spektakulärer Einsatz letzte Woche in der Zaineth-Au, an dem neben lokalen Polizeibeamten und Feuerwehrmitgliedern auch die Sondereinheit Cobra beteiligt war. Ein Rumäne hatte gegenüber seinem Kollegen, der ebenfalls mit einem Kastenwagen in Schwechat unterwegs war, angegeben, soeben von drei Unbekannten – einer Frau und zwei Männern – bei der Schwechater Jet-Tankstelle entführt worden zu sein.

Seinem Bekannten gab er telefonisch zu verstehen, dass er zuerst mit Tränengas besprüht worden sei und danach einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen habe, ehe er bewusstlos geworden und erst wieder im Laderaum seines Fahrzeuges aufgewacht sei. Als die alarmierte Polizei den Rumänen schließlich in der Mannswörther Au fand, gab dieser an, dass sich die Verdächtigen in einer unweit entfernten Fischerhütte verbarrikadiert hätten. Aus Sicherheitsgründen zogen die Schwechater Beamten die Cobra hinzu. Insgesamt standen laut Stadtpolizeikommando rund 50 Polizisten sowie die Mitglieder der Mannswörther Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Doch in der Hütte war kein Entführer zu finden. Schließlich rückte der Rumäne mit der Wahrheit heraus: Alles erfunden und gelogen. Tatsächlich habe er sich in der Nacht verirrt und sei irgendwann am Ende des Treppelweges mit dem Auto unglücklich in das Gewässer gefahren. Aus Scham und Angst vor Konsequenzen – bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Firmenauto – habe er kurzerhand diese Geschichte erfunden. Der Beschuldigte wurde laut Polizei auf freiem Fuß wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.