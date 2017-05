MannswÃ¶rth

Seit wenigen Wochen ist es fix, dass es im kommenden Schuljahr nur eine erste Klasse mit 25 Schülern in Mannswörth geben wird. Fünf Mannswörther Kinder müssen daher nach Schwechat ausweichen. In der Katastralgemeinde ist die Aufregung darüber groß (die NÖN berichtete).

Von verärgerten Eltern wurde nun eine Unterschriftenliste in Umlauf gebracht.

Was sich die Eltern davon erhoffen und was Stadtgemeinde und Landesschulrat dazu sagen, gibt es in der Printausgabe der Schwechater NÖN oder im e-Paper zu lesen.