Auf der Ostautobahn A4 ist es in der Nacht auf Freitag zu einer Massenkarambolage gekommen.

Bei dem spektakulären Unfall, in den insgesamt achtFahrzeuge verwickelt waren, wurden nach Angaben des Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich sechs Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Im Bereich der Auffahrt Fischamend geriet gegen Mitternacht ein ausländischer Pkw in Fahrtrichtung Ungarn ins Schleudern, ein nachfahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Dieser Unfall sorgte dann für eine heftige Kettenreaktion. Insgesamt sechs weitere Fahrzeuge krachten ineinander. Angaben von Helfern zufolge war kein österreichisches Fahrzeug involviert.

Sieben Fahrzeuge wurden derart schwer beschädigt, dass sie von den Feuerwehren Fischamend und Schwechat, die mit 35 Mitgliedern im Einsatz waren, abgeschleppt werden mussten. Die Autobahn war im Bereich der Unfallstelle zur Gänze gesperrt.

Die Karambolage hatte sich am Donnerstag kurz vor 23.30 Uhr ereignet. In Fahrtrichtung Ungarn bestand bis gegen 1.30 Uhr eine Totalsperre. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten der Asfinag zufolge bis in die frühen Morgenstunden.