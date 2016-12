Was lange währt, wird endlich gut: Nach einigen Verzögerungen aufgrund von Problemen bei der Beschaffung der Farbe für die Bodenmarkierungen konnte das Straßenbauprojekt bei Florianiplatz und Wiener Straße kürzlich abgeschlossen werden.

Im Zuge der Arbeiten wurde das Teilstück Hintere Ortsstraße saniert, außerdem wurde ein vom Bauausschuss in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit erstelltes Konzept für mehr Sicherheit für Fußgänger – insbesondere für die Schul- und Kindergartenkinder – umgesetzt. Dafür wurde ein neues Fußgängerleitsystem errichtet: Bunte Bodenmarkierungen in Form von Fußtritten zeigen den Fußgängern ab sofort an, wie sie sich auf dem Florianiplatz, der aufgrund seiner Weitläufigkeit in der Vergangenheit durchaus Gefahrenquellen bot, sicher bewegen und die Straße überqueren können.

Für das neue Leitsystem und den Gehsteig war außerdem der Ankauf eines Grundstückes durch die Gemeinde vonnöten.