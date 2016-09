Am vergangenen Wochenende war es nun wieder soweit. Am Samstag wurde mit einer Vernissage gestartet. Im Rahmen der Ausstellung, die auch am Sonntag zu sehen war, stellten die Malgruppe Wallhof-Rannersdorf, die Fotogruppe Schwechat sowie die Schülerinnen von Paul Sukopp und Karl Schnell im „Himmel“ aus. Umrahmt wurde der Auftakt von Loredana Iadicicco und Tibor Barkoczy. Das war es dann aber auch mit der Musik, denn die Bilder standen im Fokus.