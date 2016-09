Im Rahmen des alljährlichen Erntedankfestes der Bauernschaft wurde am Sonntag der neue Fischamender Pfarrer in sein Amt eingeführt.

Ivica Stankovic wechselte mit 1. September aus Perchtoldsdorf (Bez. Mödling) in die Fischastadt und beerbte damit David Malel, der nach acht Jahren zurück nach Kenia beordert wurde. Die feierliche Amtseinführung nahm Domkapitular Franz Schuster vor, der Gottesdienst wurde vom Fischamender Stadtchor musikalisch umrahmt.

Das Interesse war jedenfalls groß, die St. Michaels Kirche bis zum letzten Platz gefüllt. Nicht zuletzt sorgten dafür auch zahlreiche Gäste aus Perchtoldsdorf, die „ihren Ivica“ nur ungern ziehen lassen wollte. Stankovic war dort zuletzt als Kaplan tätig und unterstützte Pfarrer Josef Grünwidl, der an der Amtseinführung persönlich teilnahm.

das obwohl in Perchtoldsdorf am Sonntag sieben Gottesdienste stattfanden. „Josef hat aber einen sehr fleißigen neuen Kaplan bekommen, der das übernimmt“, berichtet Stankovic und sorgte damit für lautes Gelächter in der Pfarrkirche.