Autofahrer sollten sich in nächster Zeit bei ihrer Fahrt durch Pellendorf tunlichst an das Tempolimit halten. Denn nach den jüngsten Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße L 2003 wurde „eine verstärkte Verkehrsüberwachung der Polizei angeordnet“, verrät SP-Vizebürgermeister Ernst Wendl.

Die Messergebnisse haben es in sich. Von rund 27.000 Fahrzeugen, die an fünf Tagen in der Hauptstraße mittels Radar und Messplatten kontrolliert wurden, überschritten rund 80 Prozent das Tempolimit im Ortsgebiet. Zum Vergleich: Laut Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) liegt der Überschreitungsanteil in Ortsgebieten österreichweit bei 36,1 Prozent.

