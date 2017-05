Nach dem für alle überraschenden Rücktritt von Bürgermeisterin Ingrid Scheumbauer (VP) haben sich die bisherigen Partner VP und SP nicht auf einen von beiden akzeptierten Nachfolger einigen können. Von der Volkspartei wird Gemeinderat Christoph Reithofer aufgestellt, die Sozialdemokraten geben Gemeinderat Martin Almstädter den Vorzug. Wegen des knappen Mandatsverhältnisses – beide Parteien verfügen über neun Sitze – benötigen die Kandidaten für eine Mehrheit die Zustimmung von FP-Gemeinderat Oliver Küffe. Die Gemeinderatssitzung, in der der Bürgermeister gewählt werden soll, ist für Donnerstag angesetzt.

Die Volkspartei sieht die Schuld für das Ende der Zusammenarbeit bei der SP. Sie habe das Arbeitsübereinkommen gebrochen. Mehrere Angebote seien abgelehnt worden. Bewährte Arbeitsweisen würden aufs Spiel gesetzt, Vertrauensverlust sei die Folge. Die SP riskiere dadurch die Verzögerung und Gefährdung von begonnenen Gemeindeprojekten durch unsichere Mehrheiten. „Ich liebe Petronell-Carnuntum und die Menschen, die hier leben. Ich möchte mein Wissen und meine Energie einsetzen, um Petronell-Carnuntum weiterzubringen“, erklärt VP-Kandidat Reithofer. Die VP bleibe auch weiterhin offen für eine Kooperation im Sinne der Gemeinde.

"Ich werde mir die Entscheidung nicht leicht machen.“ FP-Gemeinderat Oliver Küffe

Namens der SP weist deren Kandidat die Vorwürfe zurück. „Ich stehe für einen offenen Umgang miteinander, es soll und wird nicht so sein, dass alles im stillen Kämmerlein entschieden wird“, sagt Almstädter. Er sei seit zwanzig Jahren in der Politik, habe stetig dazugelernt und sei bereit, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen. Es werde für die Gemeinde gearbeitet werden, und zwar gemeinsam mit der ÖVP und der FPÖ. „Wir trafen auch in der Vergangenheit gemeinsame Entscheidungen, warum soll sich das ändern? Ich muss niemandem die Hand reichen, denn ich habe sie ja niemals weggestoßen.“

FP-Gemeinderat Oliver Küffe hat eigenen Angaben zufolge mit beiden Parteien Gespräche geführt, möchte seine Entscheidung, welchem der Kandidaten er seine Stimme geben wird, aber noch nicht bekannt geben. „Ich treffe meine Entscheidung zum Wohl von Petronell-Carnuntum und mache sie mir auch nicht leicht. Dass ich es im Endergebnis nicht allen recht machen kann, ist klar.“