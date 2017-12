Stimmungsvoller Adventmarkt in Fischamend.

Nach der Adventkranzweihe für Kinder in der Kirche St. Michael lud die Pfarrgemeinde am Freitag zum Adventmarkt ins Pfarrheim und in den Hof des Pfarrheimes. Die Punschhütten sowie Christbaumschmuck und Weihnachtsbäckerei lockten auch am Samstag viele Besucher an.