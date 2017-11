Das Areal rund um die Feuerwehr und den Friedhof in Himberg ist heiß begehrt – zumindest bei jenen, die dort häufig verzweifelt einen Parkplatz suchen. Der eigentlich für die Feuerwehr reservierte Parkplatz am Feuerwehr-Gelände wird daher auch regelmäßig zugeparkt.

Weil die Autos von Privatpersonen bereits mehrfach zu Behinderungen bei Einsätzen und zu anschließenden Wortgefechten geführt haben, hat die Feuerwehr vor kurzem einen Schranken errichten lassen. Parken für Privatpersonen verboten.

Nach Gesprächen mit Gemeindevertretern wurde zurückgerudert: Der Parkplatz kann ab sofort wieder von Bewohnern umliegender Gebäude benutzt werden.

Wie es mit der Parksituation rund um den Friedhof nun weitergeht und was die Gemeinde zu tun gedenkt, um das Problem langfristig zu lösen, das lest ihr in der Printausgabe der Schwechater NÖN oder im E-Paper.