Beinahe täglich steht der Verkehr vor der Rannersdorfer Volksschule vor einem Kollaps. Kein Wunder, müssen sich doch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, die enge Straße mit den Anrainern sowie dem Anlieferverkehr zur benachbarten Firma „Rohr Mertl“ teilen.

Für die ÖVP ist das eine „untragbare Situation“. Aufgrund der mangelnden Stellplätze müssen die Eltern halb auf dem Gehsteig parken. Die zwei von der Stadtgemeinde eingerichteten „Kiss & Go“-Parkflächen um die Ecke auf der Brauhausstraße seien schlicht zu wenig.

"In drei Wochen werden wir ein Ergebnis haben"

„Wir fordern mehr Parkplätze entlang der Schulgasse“, so VP-Gemeinderat Alexander Edelhauser. Möglich machen soll dies eine Umgestaltung. „Wenn wir den Gehsteig zwei Meter in Richtung Park versetzen, gewinnen wir genug Platz“, glaubt er. Für dieses Vorhaben will die ÖVP nun Stimmen sammeln – sie hat eine Unterschriftenaktion in der Hähergasse und unter den Eltern gestartet. „In drei Wochen werden wir ein Ergebnis haben“, so Edelhauser. Langfristig soll eine neue Zufahrt von der Rückseite des „Rohr Mertl“-Areals zur Entlastung beitragen.

SP-Bürgermeisterin Karin Baier reagiert verhalten auf die Forderung nach mehr Parkplätzen in der Schulgasse. Natürlich sei auch ihr die Situation bewusst, aber: „In drei bis dreieinhalb Jahren wird die Volksschule in das neue Gebäude am Frauenfeld übersiedeln. Damit wäre die Parkplatzsituation gelöst.“ Den Zeitpunkt der Forderung hält sie für „fragwürdig“. Im Rathaus werde man sich die VP-Idee aber von verkehrstechnischer Seite anschauen, verspricht die Stadtchefin.