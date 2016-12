"Ab sofort stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern wieder eine Sanitärzeile und ein überdachter Aufenthaltsbereich zur Verfügung“, sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, „uns von der ASFINAG war sehr wichtig, den Rastplatz Fischamend auf der stark befahrenen A 4 rasch wieder in seiner vollen Funktion öffnen zu können.“ Am 1. Dezember 2015 wurde die gesamte Infrastrukturzeile des Rastplatzes durch ein Feuer zerstört. Eine Million Euro hat die ASFINAG in den Wiederaufbau investiert.

Sicher Pause machen

Zwei ASFINAG Rastplätze stehen für Pausen auf der A 4 in Niederösterreich zur Verfügung. In Fahrtrichtung Ungarn bei Fischamend und in Fahrtrichtung Wien bei Maria Ellend. Die ASFINAG bietet auf beiden Rastplätzen insgesamt 168 Stellplätze an, sechs davon für Menschen mit Behinderung.

Beide Anlagen verfügen über Baby-Wickel-Einrichtungen – sowohl im Damen, als auch im Herren Sanitärbereich. Eine hoch moderne LED Beleuchtung, die bei einem Notruf automatisch die Helligkeit erhöht, ein Videoüberwachungssystem sowie eine Notrufeinrichtung zur nächsten Überwachungszentrale sorgen für mehr Sicherheit. Ein Defibrillator, bei dessen Benutzung die Videokamera eine Sichtverbindung zur zuständigen Überwachungszentrale hergestellt, sorgt im Ernstfall dafür, dass schnell und einfach erste Hilfe geleistet werden kann. Eine Audio-Anleitung unterstützt bei der richtige Anwendung.

Die Ausstattung mit gratis WLAN, bequemen Sitz- und Rastmöglichkeiten und einer Getränkeanlage rundet ab sofort wieder das Angebot für eine erholsame Reisepause an der A 4 Ost Autobahn ab.