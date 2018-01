„Warum führt man sich so auf und tritt Zugfenster aus den Rahmen, sodass sie zu Bruch gehen? Der Schaden macht bei fünf demolierten Scheiben über 13.000 Euro aus. Was ist da über euch gekommen?“, will Richter Franz Furtner von den drei Beschuldigten auf der Anklagebank wissen.

Das Trio aus dem Bezirk Bruck, zwei 14-Jährige und ein 16-Jähriger, zeigt sich geknickt und beschämt: „Blödheit“, kommt es leise, dann verstummen sie. „Seid ihr jetzt g’scheiter?“, hakt der Richter nach und erfährt, dass die Burschen in der Ausbildung stehen und bislang einen ordentlichen Lebenswandel aufweisen. „Es tut uns sehr leid“, beteuern die Teenager und versichern: „Wir wollen den Schaden auch gutmachen.“

„Eure Einsicht und Absichten sind gut, aber vorerst müssen eure Eltern für eure Schandtat finanziell geradestehen. Auf jeden Fall würde ich euer Taschengeld auf Jahre einbehalten“, kommentiert der Richter harsch. Das reumütige Geständnis bringt den Jugendlichen eine Diversion: Das Verfahren wegen schwerer Sachbeschädigung wird nach Erbringung von gemeinnütziger Arbeit (je 30 Stunden für die beiden 14-Jährigen, 40 Stunden für den 16-Jährigen) eingestellt. Damit können die drei Teenager ohne Vorstrafe positiv in die Zukunft blicken.