Als „Weihnachtsgeschenk für Pendlerinnen und Pendler“ bezeichnen es die Grünen. Gemeint ist dabei das am Donnerstag von Verkehrslandesrat Karl Wilfing (VP) und Wiens Finanzstadträtin Renate Brauner (SP) präsentierte „Entlastungspaket“ im öffentlichen Nahverkehr. Damit soll dem erhöhten Fahrgastaufkommen und den immer wieder vorhandenen Kapazitätsengpässen Rechnung getragen werden.

Konkrete Verbesserungen sollen bis Dezember 2017 auf der Schnellbahnlinie S7 zwischen Wien-Floridsdorf und Flughafen, der Ostbahnstrecke und der Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt zwischen Wien und Tullnerfeld umgesetzt werden. Die Länder Wien und NÖ haben dazu den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) beauftragt, dieses Paket zu schnüren. Details gibt es derzeit aber noch keine, wie der VOR-Sprecher Georg Huemer auf NÖN-Anfrage erklärt.

Klar ist hingegen, dass es sich um zusätzliche Züge und eine damit einhergehende Taktverdichtung handeln wird. „Wir haben dafür die rechtlich notwendigen Schritte gesetzt“, sagt Huemer. So wurden am 6. Dezember die „vergaberechtlich notwendigen Ankündigungen für optionale Mehrleistungen“ auf Franz-Josefs- und Ostbahn EU-weit veröffentlicht. Im Detail werden auf der Linie S7 bis zu vierZüge verkehren, was stündlich bis zu 800 Sitzplätze mehr pro Richtung bringen soll.

Bei der Ostbahn ist geplant, an Werktagen zwischen Wien Hauptbahnhof und Bruck inklusive aller Zwischenhalte zusätzliche Züge der Linie S60 einzusetzen. Zudem sollen im gleichen Teilabschnitt weitere REX-Züge fahren. Diese werden allerdings nur noch in Gramatneusiedl und Götzendorf halten. Diese Maßnahmen sollen bis zu 500 Sitzplätze mehr pro Stunde schaffen. Der Jubel bei sämtlichen politischen Vertretern der Region ist groß.