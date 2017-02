Ein Passant hatte gegen 19.45 Uhr bemerkt, dass bei einem Wohnungsfenster des Mehrparteienhauses in der Pleischlgasse Rauch austrat und die Feuerwehr verständigt.

Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür im zweiten Stock auf, retteten die Frau und löschten unter Einsatz von Atemschutz. Die Pensionistin wurde vom Schwechater Notarztteam erstversorgt und mussten noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Anschließend wurde sie ins AKH Wien gebracht, wo sie in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlag.

Feuerwehrkräfte retteten noch ein weißes Kaninchen aus der Brandwohnung. Sie versorgten das Tier mit Sauerstoff.