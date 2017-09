Einbrecher machen auch vor Kirchenhäusern nicht halt. Das musste Schwadorfs Pfarrer Richard Kager vergangene Woche leidvoll am eigenen Leib erfahren.

Unbekannte hatten sich in der Nacht auf Mittwoch über die Terrasse Zugang zum Pfarrheim verschafft. Zuerst versuchten sie, ins Büro im Erdgeschoß zu gelangen, scheiterten aber an der Tür. Im ersten Stock starteten die Täter dann einen neuerlichen Versuch und drangen bis in Kagers Dienstwohnung vor. Dafür schlugen sie ein riesiges Loch in die Holztür. „In der Wohnung haben sie alle Laden und Kästen durchwühlt. Das Geld haben sie liegen gelassen, dafür aber private Wertgegenstände wie eine Uhr gestohlen“, erzählt der Schwadorfer Pfarrer.

Um ihre Spuren zu verwischen, schnappten sich die Einbrecher schließlich einen Feuerlöscher und hinterließen von der Wohnung bis zur Terrassentür eine Schaumspur. Laut Kager beläuft sich allein der Sachschaden auf 15.000 bis 20.000 Euro. Das war übrigens nicht der erste Einbruch ins Pfarrheim, bereits vor sieben Jahren stiegen Diebe in Schwadorf ein.