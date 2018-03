Nach diesem Beschluss gingen Ertl, SP-Bürgermeister Jürgen Maschl sowie zahlreiche Bürger auf die Straße, um zu protestieren. Hintergrund des Gerichtsentscheids ist eine undurchsichtige Rechts-Situation, die ihren Anfang 1999 nahm.

Denn damals wurde ein Ansuchen für eine Apotheke im benachbarten Enzersdorf eingereicht. Damals galt, dass bei Genehmigung die Hausapotheke in Schwadorf schließen muss. Die Apotheke kam jedoch erst 15 Jahre später nach Enzersdorf, in der Rechtslage galt aber das Gesetz aus dem 1990er-Jahren. Daher musste die Hausapotheke schließen, Ertl focht diese an und musste nun in zweiter Instanz dennoch eine Niederlage einstecken. Sie darf damit ab sofort keine Medikamente mehr ausgeben.

