Eine Verkehrszählung vor wenigen Wochen auf der Himberger Straße (gegenüber des Autohauses Hafner) ergab, dass der Wunsch der Gemeinde Schwadorf, einen Schutzweg an dieser Stelle zu errichten, durchaus gerechtfertigt ist. So bestätigt das Verkehrsgutachten eine stark frequentierte Straße. Die Messungen am Vormittag und zur Mittagszeit zeigten, dass in der am stärksten frequentierten Stunde 100 Fußgänger und 300 Fahrzeuge die Straße überqueren beziehungsweise befahren.

Bevor der Schutzweg nun in die Tat umgesetzt werden kann, schreibt die Behörde noch bauliche Maßnahmen vor. Eine Adaption der Beleuchtung ist nun nötig. Die Gemeinde wird demnächst in Zusammenarbeit mit dem NÖ Straßendienst einen Plan der Baumaßnahmen einreichen, dann kann es auch losgehen. „Vor allem für die Schüler, die täglich diesen Straßenabschnitt queren müssen, freut mich dieser Schritt“, so SP-Bürgermeister Jürgen Maschl.