Blasche war ein Pionier der Basisgemeinde-Bewegung in Österreich. Der gebürtige Wiener trat für eine fortschrittliche Einstellung der katholischen Kirchen ein. Im Jahr 1989 veröffentliche er dazu das Buch „Basisgemeinden in Österreich“. Blasche selbst war ein spätberufener Pfarrer, so wurde er erst 1955 im Alter von 31 Jahren zum Priester geweiht.

Würdigende Wort von Kardinal König bei Pensionierung

Im Jahr 2009 feierte Helmut Blasche seinen 85. Geburtstag in Schwechat. Im Bild mit Nachfolger Gerald Gump. | Archiv/Pfarre Schwechat

Er war es auch, der Schwechat für Flüchtlinge öffnete und damit als Begründer der 1982 eröffneten Betreuungseinrichtung am Zirkelweg gilt. Bei Blasches Pensionierung 1999 würdigte ihn Kardinal Franz König dessen 44-jähriges Wirken und hob besonders das „maßgeblich von Blasche beeinflusste karitative Engagement der Pfarrgemeinde etwa im Bereich der Flüchtlingshilfe oder bei der Betreuung sozial Bedürftiger“ hervor.

Die Beerdigung des langjährigen Schwechater Pfarrers wird in der zweite Maiwoche stattfinden. Der Tag ist noch nicht fixiert. Fest steht jedoch bereits, dass Weihbischof Helmut Grätzl die Messe um 14 Uhr lesen wird. Zuvor wird Helmut Blasche am Vormittag in der Stadtpfarrkirche aufgebahrt und es besteht für jedermann die Möglichkeit sich zu verabschieden. Nach der Messe wird der Verstorbene am Schwechater Pfarrfriedhof beigesetzt.