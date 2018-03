Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, auch im Raum Schwechat. Dennoch waren mit Ende Februar noch 2.285 Personen ohne Job. Einer von ihnen ist Philipp Vostrovsky, der im Vorjahr aus Rannersdorf zurück in seine Heimatgemeinde Himberg gezogen ist.

Der Filmemacher und ehemalige FP- sowie KP-Unterstützer ist bereits „zu lange“ auf der Suche nach einem Bürojob. „Ich habe eine Fachschule besucht und im vergangenen Jahr aus Eigeninitiative 200 Bewerbungen geschrieben“, berichtet er. Doch der Arbeitsmarkt sei umkämpft. Im letzten Beratungsgespräch beim AMS fühlte er sich aber von seiner neuen Betreuerin im Stich gelassen. Denn nun soll er vom AMS zu „Zwangsarbeit“ verpflichtet worden sein.

„Die Maßnahme ist menschenrechtswidrig und entwürdigend“

Er soll in einem „Arbeitslager“, wie er es nennt, etwa Garten-, Mal- und Sanierungsarbeiten oder Transporte machen, so Vostrovsky. „Die Maßnahme ist menschenrechtswidrig und entwürdigend“, poltert er. Er habe aber keine andere Wahl, sonst würde die Notstandshilfe und damit seine Existenzgrundlage gesperrt. Zudem habe ihm die Betreuerin wörtlich gesagt, dass man ihn loswerden wolle.

Schwechats Geschäftsstellenleiterin Gabriele Fälbl erklärt dazu: „Unsere Aufgabe ist, dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitslosigkeit nur so lange dauert, wie es die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt erfordern. Wir bemühen uns, Jobsuchende möglichst rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Gelinge es nicht, Jobsuchende in ihre angestammten Berufe zu vermitteln, biete man Alternativen. In Schwechat seien das die „ARGE Chance“ oder der Sozialmarkt, bei denen Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess integriert werden können.